Lawrow: Kiew hat keine Liste der angeblich in Butscha Getöteten vorgelegt

Kiew hat noch keine Daten über Menschen vorgelegt, die angeblich vom russischen Militär in Butscha getötet worden sind, erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Montag auf einer Pressekonferenz. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert ihn mit den Worten:

"Was die bekannte Provokation in Butscha betrifft, die Ende März stattfand, haben wir seitdem wiederholt an jeden appelliert, der helfen kann, uns Informationen über die Namen der Opfer zu geben, deren Leichen der Welt als Beweis für die 'Gräueltaten' des russischen Militärs gezeigt wurden."

Russland habe diesbezüglich noch keine Informationen erhalten. Lawrow fügte hinzu, dass er vor einem Monat öffentlich an UN-Generalsekretär António Guterres appelliert habe, um eine Liste dieser Personen zu bekommen, aber keine Antwort erhalten habe. Dies sei ein weiterer Beweis dafür, wie "transparent" die Ukraine sei und dass sie "gar nichts zu verbergen" habe, betonte Lawrow."

Quelle: RT DE