Österreichische Militärveteranen: "Unsere Neutralität ist heute wichtiger denn je"

Aktive Militärangehörige und Veteranen schlossen sich am Mittwoch in Wien Aktivisten an, um die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland zu fordern und an die Werte der "immerwährenden Neutralität" zu erinnern, die seit 1955 in der österreichischen Verfassung verankert sind. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nachdem Schweden und Finnland, ebenfalls offiziell neutrale Staaten, kürzlich einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt haben, wird nun befürchtet, dass auch Österreich aufgrund der internationalen Spannungen diesem Beispiel folgen könnte. Die österreichische Regierung hat bereits ihre Absicht geäußert, die Armee durch eine Verdoppelung des Verteidigungshaushalts zu verstärken." Quelle: RT DE