Bundeswehr schickte seit März mehr als 400.000 Essensrationen an die Ukraine

Die Bundeswehr hat zwischen dem 3. März und 7. Juni über 400.000 Essensrationen für Soldaten in die Ukraine geschickt. Das gab Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht beim Besuch des zuständigen Verpflegungsamtes der Bundeswehr in Oldenburg am Donnerstag bekannt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die SPD-Politikerin zeigte sich beeindruckt von der Flexibilität der Versorgungseinrichtung: "Innerhalb kürzester Zeit wurde hier die Produktion verdoppelt." Innerhalb kürzester Zeit hat Deutschland mehr als 400.000 Rationen EPa an die #Ukraine geliefert. Die Produktion von der Ein-Personen-Packung wird weiter gesteigert. Dazu braucht es Lagermöglichkeiten. Auch deshalb wird der Standort Oldenburg weiter gestärkt. pic.twitter.com/Zclz3sDzVN — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 14, 2022 Nach Angaben des Verteidigungsministeriums handelt es sich dabei hauptsächlich um sogenannte Einpersonenpackungen. Die Verpflegungspakete enthalten genügend Nahrung für einen Tag. Darin befinden sich unter anderem Getränkepulver, Gerichte zum Aufwärmen, Energieriegel oder Dessertcremes. Die Tagesrationen werden direkt vor Ort in Oldenburg produziert." Quelle: RT DE