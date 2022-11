Die russischen Streitkräfte haben Präventivschläge gegen ukrainische Truppen im Gebiet Saporoschje durchgeführt. Dies berichtet Wladimir Rogow, Mitglied des Hauptrates der Gebietsverwaltung, gegenüber RIA Nowosti. Er erklärte: "Nun hat unsere Armee begonnen, Präventivschläge durchzuführen, die die feindlichen Kräfte zerstreuen, sie eliminieren und sie daran hindern, ihre Kräfte für einen Angriff zu bündeln." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Rogow zufolge hat das russische Militär bereits ukrainische Ziele in den Dörfern Malyje Schtscherbaki und Danilowka, in der Stadt Guljai Polje und in den nächstgelegenen Vororten der Stadt Saporoschje angegriffen. Er fügte hinzu:

"Die Hauptangriffe richten sich gegen Munitions- und Waffendepots und feindliche Stellungen. Außerdem wurden Ziele auch am rechten Ufer des Dnepr beschossen, um die Feuerstellungen in Nikopol und Marganez zu unterdrücken, von wo aus ständig Angriffe auf das Gebiet des Atomkraftwerks Saporoschje, Energodar und seine Vororte geführt werden."

Quelle: RT DE