Ukrainische Soldaten würden sich weigern, Befehle zu befolgen. Um sie nicht ausführen zu müssen, würden sie ihre Panzer beschädigen. Das behauptete Andrei Marotschko, ein Offizier der Volksmiliz der Lugansker Volksrepublik, im russischen Fernsehen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Die Situation, die sich jetzt an der Kontaktlinie abzeichnet, ist für die ukrainischen Panzerfahrer einfach erschreckend. Erst vorgestern wurde bekannt, dass es immer wieder zu Fällen kommt, in denen sich Panzergruppen einfach weigern, Befehle in Richtung Artjomowsk auszuführen. Sie lassen Dieselkraftstoff und Öl auslaufen und manipulieren die Ketten der Panzer."

Ihm zufolge gab es sogar Situationen, in denen ukrainische Kommandeure Panzerfahrer in Fahrzeuge eingeschweißt hätten, um sie zu zwingen, in die Offensive zu gehen."

Quelle: RT DE