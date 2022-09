Lawrow: "Der Westen will Russland zerstören und zerstückeln"

Der russische Außenminister Sergei Lawrow warf den USA am Samstag bei der UN-Vollversammlung der Staats- und Regierungschefs in New York vor, "die ganze Welt in ihren Hinterhof" verwandeln zu wollen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die USA und ihre Verbündeten lassen niemandem die Freiheit zu wählen, sie bedrohen und verdrehen jedem, der es wagt, selbst zu denken, den Arm und fordern ihn auf, sich den antirussischen Sanktionen anzuschließen", sagte Lawrow. Zudem warf er den westlichen Staaten "Russophobie" vor, deren Ausmaß "grotesk" sei. "Sie schrecken nicht mehr davor zurück, offen ihre Absicht zu erklären, unserem Land nicht nur eine militärische Niederlage zuzufügen, sondern uch Russland zu zerstören und zu zerlegen", teilte der Außenminister mit." Quelle: RT DE