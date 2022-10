Russische Luftabwehr: Zwölf ukrainische HIMARS-Raketen im Gebiet Cherson abgefangen

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem seien zwölf HIMARS-Geschosse im Gebiet Cherson abgefangen worden. In der Erklärung heißt es:

"Die Luftabwehr zerstörte in den vergangenen 24 Stunden vier ukrainische unbemannte Flugobjekte in der Nähe der Ortschaften Nowaja Kamenka und Sadok im Gebiet Cherson, Jawkino im Gebiet Nikolajew und Polnoje in der Volksrepublik Donezk. Zwölf HIMARS-Geschosse wurden in der Nähe von Burgunka im Gebiet Cherson und nahe des Kachowka-Wasserkraftwerkes abgefangen."

Quelle: RT DE