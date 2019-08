Merkel spricht mit Putin über Ukraine

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert: Thema des Gespräch sei unter anderem die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen gewesen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Merkel und Putin seien sich mit Blick auf die Ukraine einig gewesen, die Vorbereitungen für ein Gipfeltreffen im Normandie-Format (Deutschland, Frankreich, Russland, Ukraine) fortzusetzen, um die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen voranzutreiben. Sie hätten zudem die Dringlichkeit hervorgehoben, die Verhandlungen über die zukünftigen Gastransitverträge zu beschleunigen, so Seibert weiter. Auch über die Lage in Syrien habe man sich ausgetauscht. Dabei sei es insbesondere um die militärische Eskalation im Nordwesten des Landes und um den Einstieg in einen politischen Prozess unter Führung der Vereinten Nationen zur Überwindung des Konflikts gegangen. "Beide bekräftigten in diesem Zusammenhang ihre Unterstützung für die Arbeit des UN-Sondergesandten Pedersen", so der Regierungssprecher.

Quelle: dts Nachrichtenagentur