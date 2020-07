Seehofer warnt vor steigenden Flüchtlingszahlen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warnt vor steigenden Flüchtlingszahlen und ungeordneten Zuständen auf der Balkanroute. "Die Migration auf der Westbalkanroute steigt und der Zustand ungeordneter Migration muss beendet werden", sagte Seehofer der "Bild".

Dabei müsse man die Staaten entlang dieser Route in allen Bereichen unterstützen und eng zusammenarbeiten. "Die Konferenz hier in Wien kommt genau zur richtigen Zeit." Der deutsche Innenminister ist einer der Vertreter aus insgesamt 18 Ländern, die seit Mittwoch auf einer Konferenz in Wien beraten, wie illegale Migration nach Europa gestoppt werden und eine vertiefte Zusammenarbeit erreicht werden kann. Für Donnerstagmittag ist dazu eine Pressekonferenz Seehofers mit seinem österreichischen Amtskollegen Karl Nehammer (ÖVP) geplant.

Quelle: dts Nachrichtenagentur