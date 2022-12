Binnen 24 Stunden haben die russischen Streitkräfte sieben ukrainische Kontrollpunkte in der Nähe der Ortschaften Kislowka, Krachmalnoje, Berestowoje und Monatschinowka, alle im Gebiet Charkow, Georgijewka und Wodjanoje in der Volksrepublik Donezk sowie Scheltaja Krutscha im Gebiet Saporoschje vernichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ein Munitionsdepot der ukrainischen Streitkräfte wurde in der Nähe der Ortschaft Konstantinowka in der Volksrepublik Donezk zerstört. In der Nähe von Krasny Liman in der Volksrepublik Donezk wurde außerdem eine ukrainische Batterie von Mehrfachraketenwerfern durch einen Angriff der russischen Luftwaffe außer Gefecht gesetzt.

In der Volksrepublik Lugansk hat die russische Luftabwehr zwei ukrainische Drohnen nahe der Ortschaften Schitlowka und Kremennaja abgeschossen sowie zwei HIMARS-Geschosse bei Perwomaisk vernichtet. Eine HARM-Rakete wurde in der Nähe der Ortschaft Makarowka im Gebiet Cherson eliminiert."

Quelle: RT DE