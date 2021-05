Putin überrascht mit Drohung: „Werden ihnen die Zähne ausschlagen“

Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat Präsident Wladimir Putin vor jeglichen Versuchen gewarnt, nach Russlands Territorium zu trachten. Diejenigen, die derartige Pläne hegen, würden sehr hart bestraft werden. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "„Alle versuchen, uns zu beißen oder etwas von uns abzubeißen – aber sie sollten wissen, dass wir ihnen dann die Zähne ausschlagen werden, damit die nicht mehr beißen können, und eine Basis dafür ist die Entwicklung unserer Streitkräfte“, sagte Putin in einer Sitzung des Organisationskomitees „Pobeda“.



Dabei gehe es nicht um die Militarisierung der Wirtschaft, betonte Putin. In diesem Jahr seien in Russland umgerechnet etwa 42 Milliarden Dollar für die Verteidigung bereitgestellt worden, sagte der russische Präsident. In den USA betragen die Ausgaben vergleichsweise „mehr als 770 Milliarden Dollar“.



Sobald ein Land stärker werde, so Putin, fänden die Opponenten sofort Vorwände, um dessen Entwicklung einzuschränken.



„Egal was wir tun, egal wie wir wollen, den Appetit derjenigen zu stillen, die versuchen, uns zurückzuhalten – diese Zurückhaltung wird nicht aufhören, weil viele unserer Opponenten, nennen wir sie so, einfach kein solches Land wie Russland brauchen“, so der russische Präsident.

„Modernste nuklearen Abschreckungskräfte“



Putin betonte zudem, Russland besitze die modernsten nuklearen Abschreckungskräfte. „Natürlich stellen sich die Fragen: In welchem Zustand sind die Streitkräfte und was sind die Aussichten für ihre Entwicklung? (...) Wir haben die modernsten nuklearen Abschreckungskräfte von allen Atomstaaten. Dies kann man mit Sicherheit behaupten“, sagte Russlands Präsident.



„Wir haben nun sogar eine ganz neue Art von strategischen Waffen – den Hyperschall-Gleitflugkörper „Awangard“ mit einer interkontinentalen Reichweite. Nur bei uns gibt es Hyperschallwaffen, und sie werden weiter entwickelt“, betonte Putin. "



Quelle: SNA News (Deutschland)