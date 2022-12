Russlands Minister für Bauwesen: Wiederaufbau in neuen Gebieten in vollem Gange

In einem Interview mit dem russischen TV-Sender Rossija 24 hat Russlands Minister für Bauwesen Irek Faisullin bekannt gegeben, der Wiederaufbau der Infrastruktur in den neuen russischen Gebieten liege vor dem Zeitplan. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Allein in Mariupol in der Volksrepublik Donezk sollen bereits 25 Häuser gebaut werden, die Wohnungen in 20 Häusern seien bezugsfertig. Insgesamt seien weitere 1.018 Haushalte an die Wärmeversorgung angeschlossen worden.

Darüber hinaus seien in den neuen Gebieten 300 Schulen eröffnet, 851 Kilometer Straßen gebaut und mehr als 30 Brücken instand gesetzt worden, fügte der Minister hinzu. Etwa 42.000 Menschen nehmen derzeit Aufgaben wahr, um diese Gebiete wieder in ein friedliches Leben zu überführen. Insgesamt seien bisher für die Arbeiten mehr als 60.000 Fachleute eingesetzt worden."

Quelle: RT DE