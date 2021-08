Rekordwert seit Januar: Sprunghafter Anstieg positiver Corona-Tests in Israel

In Israel ist die Zahl der positiv auf Corona Getesteten auf mehr als 8.500 an einem Tag gestiegen. In Deutschland, das fast zehnmal so viele Einwohner und deutlich weniger prozentual Geimpfte hat, waren es dagegen laut RKI am Dienstag 3.912. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in Israel sprunghaft auf mehr als 8.500 innerhalb eines Tages gestiegen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Das Gesundheitsministerium in Tel Aviv vermeldete am Dienstag 8.646 neue Fälle – das ist der höchste Wert seit Ende Januar und den massiven Ausbau der Impfkampagne. In den letzten Tagen lagen die Zahlen jeweils unter 6.000. Die Zahl der Schwerkranken stieg auf 559 Personen. Das ist der höchste Wert seit Mitte März. 13 Menschen starben mit oder an einer Corona-Infektion. Die israelische Regierung hat vor rund zwei Wochen begonnen, besonders ältere und vorerkrankte, zuletzt aber auch "normale" Menschen mit einer dritten Corona-Impfung zu impfen. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Naftali Bennett hat sich bereits mehr als eine Million Israelis ein drittes Mal vakziniert. Mittlerweile wurde das Alter für die dritte Impfung auf 50 Jahre gesenkt. Um den "Booster" zu bekommen, muss die zweite Impfung mindestens fünf Monate zurückliegen. In Deutschland, das fast zehnmal so viele Einwohner und eine deutlich weniger hohe Impfquote hat, meldete das RKI am Dienstag 3.912 Personen, die positiv auf Corona getestet worden waren." Quelle: RT DE