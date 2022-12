Peking: Medwedew übergibt persönliche Botschaft von Putin an Xi Jinping

Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, hat am Mittwoch Peking besucht. Dort traf er sich mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping. Laut Medien hat Medwedew eine persönliche Nachricht von Russlands Präsident Putin an Xi übermittelt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Mittwoch ist Dmitri Medwedew, der Chef der regierenden Partei Russlands Jedinaja Rossija und stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, bei einem Besuch in Peking mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping zusammengetroffen. Wie Medwedews offizielle Vertreter berichteten, habe er dem chinesischen Staatsoberhaupt eine persönliche Nachricht des russischen Präsidenten Wladimir Putin übermittelt. Nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua enthalte die Nachricht freundliche Grüße und die besten Wünsche an Chinas Staatschef. Xi soll seinerseits Medwedew gebeten haben, eine Antwort in gleicher Weise an Putin wiederzugeben.

In einer kurzen Erklärung nach dem Treffen teilte Medwedew mit, er habe mit Xi Fragen der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Außenpolitik sowie der zwischenparteilichen Kooperation besprochen. Chinas Präsident habe laut Xinhua die Kontakte zwischen den Parteien als einzigartige Plattform für den Aufbau von politischem Vertrauen zwischen den beiden Staaten begrüßt. Im Oktober war Xi als Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas wiedergewählt worden.

Die beiden Regierungsvertreter hätten zudem Fragen der internationalen Politik erörtert, einschließlich der Ukraine-Krise, fügte Medwedew hinzu. Darüber hinaus bezeichnete er das Treffen als sehr erfolgreich. Xi soll alle Konfliktparteien erneut zur Zurückhaltung sowie zu einer friedlichen Lösung der Ukraine-Krise aufgefordert haben, berichtet Xinhua."

