Die im Donbass gefangen genommenen US-Amerikaner werden beschuldigt, Söldner zu sein und nicht unter die Genfer Konvention zu fallen. Dies hat der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Dienstag vor Reportern gesagt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte:

"Wir sprechen hier von Söldnern, die das Leben unserer Soldaten bedroht und verletzt haben. Und zwar nicht nur unserer Soldaten, sondern auch das der Soldaten der Donezker Volksrepublik (DVR) und der Lugansker Volksrepublik (LVR). Das ist es, was man ihnen vorwirft – Söldnertum."

Peskow betonte, dass sie nicht unter die Genfer Konvention fallen könnten und auch nicht fielen. Der Kremlsprecher sagte, dass die Taten der US-amerikanischen Gefangenen untersucht und sie vor Gericht gestellt werden sollten. Gleichzeitig schloss Peskow die Möglichkeit einer Gerichtsentscheidung über die Todesstrafe nicht aus:

"Wir können nichts ausschließen, weil es sich um eine Gerichtsentscheidung handelt. Wir kommentieren sie nie, und außerdem haben wir kein Recht, uns in Gerichtsentscheidungen einzumischen."

Zwei ehemalige US-Soldaten – der 39-jährige Alexander Drucke und der 27-jährige Andy Huhne – wurden in der Nähe von Charkow gefangen genommen, berichtete die britische Zeitung The Daily Telegraph letzte Woche. Am 16. Juni erklärte das US-Außenministerium, die Vereinigten Staaten seien bereit, mit Russland über die in der Nähe von Charkow festgenommenen US-Bürger zu verhandeln, die in die Ukraine gereist waren, um an den Kämpfen teilzunehmen. Das US-Außenministerium rief US-Bürger zudem erneut dazu auf, die Ukraine nicht zu besuchen."

Quelle: RT DE