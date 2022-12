Moskau: Mehr als 21.000 Geschenke für Einwohner der neuen Gebiete und Teilnehmer an der Sonderoperation gesammelt

In Moskau seien bereits mehr als 21.000 Geschenke für die Einwohner der neuen russischen Gebiete und die Teilnehmer an der speziellen Militäroperation in der Ukraine gesammelt worden. Dies teilte Sergei Sobjanin, Bürgermeister der russischen Hauptstadt, am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schrieb: "In allen Bezirken der Hauptstadt wurden "Moskau hilft"-Standorte eröffnet, um Neujahrsgeschenke für die Einwohner der neuen Gebiete Russlands sowie für die Teilnehmer an der militärischen Sonderoperation zu sammeln. In der Stadt gibt es mehr als 40 solcher Standorte. Die Moskauer bringen Spielzeuge und Bücher für Kinder, Postkarten, Briefe sowie warme Kleidung für die Teilnehmer der Militäroperation. Mehr als 21.000 solcher Geschenke sind bereits gesammelt worden, und Freiwillige helfen bei der Entgegennahme." Ihm zufolge haben sich mehr als 1.000 Moskauer dem Freiwilligenkorps der Aktion angeschlossen. "Moskau hilft"-Punkte werden in Parks und auf 19 Festivalplätzen in Moskau aufgestellt." Quelle: RT DE