Weiter berichtet RT DE: "Verteidigungsministerium Russlands meldet mindestens 350 getötete ukrainische Soldaten an einem Tag

Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, hat auf einer Pressekonferenz am Mittwoch über Entwicklungen an der Front berichtet. So wurden am Frontabschnitt bei Kupjansk im Gebiet Charkow mehr als 30 ukrainische Soldaten getötet, außerdem wurden zwei Fahrzeuge und drei gepanzerte Kampffahrzeuge eliminiert.

Am Frontabschnitt bei Krasny Liman in der Donezker und der Lugansker Volksrepublik wurden über 170 ukrainische Soldaten getötet. Zwei gepanzerte Mannschaftstransporter und vier Pick-ups wurden zerstört.

Am Frontabschnitt bei Donezk sind mehr als 80 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Ein Panzer, vier gepanzerte Kampffahrzeuge und fünf Fahrzeuge wurden zudem zerstört.

Am Frontabschnitt im Süden der Volksrepublik Donezk in der Nähe Ugledar wurden mehr als 70 ukrainische Soldaten und Söldner getötet, und es wurden fünf gepanzerte Kampffahrzeuge und zwei Pick-ups zerstört. Außerdem wurde eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe, die in Richtung der Ortschaft Wladimirowka in der Volksrepublik Donezk operierte, eliminiert.

Raketentruppen und Artillerie der russischen Streitkräfte haben fünf Kommandoposten der ukrainischen Streitkräfte nahe der Ortschaften Dwuretschnaja, Gebiet Charkow, Jampolowka, Kirowo, Artjomowsk und Nowosjolka, Volksrepublik Donezk sowie 72 Artillerieeinheiten getroffen."

Quelle: RT DE