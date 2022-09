Maria Sacharowa spricht von Hysterie des Westens wegen Russlands Erfolgen bei Spezialoperation

Die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa hat erklärt, dass der russische Militäreinsatz in der Ukraine erfolgreich verlaufe, und hat die westliche Reaktion auf Russlands Erfolge als hysterisch bezeichnet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Während eines Pressegesprächs erklärte sie: "Die spezielle Militäroperation wird fortgesetzt. Ihr planmäßiger und sicherer Verlauf führt zu einer immer größeren Nervosität, teilweise auch zur Hysterie bei den westlichen Kuratoren des Kiewer Regimes."

Dies äußere sich in eindringlichen Forderungen des Westens an Selenskij beziehungsweise an die ukrainischen Streitkräfte, einen erfolgreichen Einsatz der gelieferten Waffen vorzuweisen, so Sacharowa weiter. Andernfalls würden Kürzungen der militärischen Hilfe an Kiew drohen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums bezeichnete dies als eine "schreckliche Geschichte" und als Beleg, dass der Westen sich nicht um die Leben der Ukrainer kümmere:

"Eigentlich ist es eine schreckliche Geschichte, weil sie so zynisch ist. Zynisch ist sie, weil das Leben eines Menschen, eines ukrainischen Bürgers im Westen als komplett wertlos betrachtet wird. Für den Westen existieren diese Menschen nicht. Niemand schätzt ihr Leben, niemand denkt an ihre Zukunft. Nein, sie sind einfach Verbrauchsmaterial, Kanonenfutter des 21. Jahrhunderts."

Quelle: RT DE