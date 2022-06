Stromnetz des Gebiets Kaliningrad wird für Inspektion in Inselbetrieb genommen

Das Stromnetz des Gebiets Kaliningrad wird am 25. Juni zu Inspektionszwecken in den Inselbetrieb genommen. Dies hat der Pressedienst der Regionalregierung mitgeteilt: "Am 25. Juni 2022, von 9:00 bis 18:00 Uhr, wird das Kaliningrader Gebiet das Stromnetz im isolierten Modus in vollem Umfang testen."

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte der Gouverneur des Gebiets, Anton Alichanow, erklärt, dass der Fährbetrieb des Kaliningrader Gebiets die zusätzlichen Ladungen trotz der Transitbeschränkungen durch Litauen bewältigen werde." Quelle: RT DE