Eingeständnis von Selenskij: Ukraine schießt auf russische Soldaten am AKW Saporoschje – Drohungen gegen russische Atomindustrie

Wie das Staatsoberhaupt der Ukraine, Wladimir Selenskij, per Telegram-Nachricht mitgeteilt hat, zielen ukrainische Truppen auf das Atomkraftwerk Saporoschje. Die russischen Soldaten, die das AKW unter ihre Kontrolle gebracht haben und seit dem Frühjahr sichern, müssen damit rechnen, zu einem bevorzugten Ziel der ukrainischen Geheimdienste und Armee zu werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Damit hat Selenskij zugegeben, dass das Atomkraftwerk von ukrainischer Seite beschossen wird. Dies geht aus seiner Videobotschaft und der englischsprachigen Übersetzung klar hervor. Wörtlich sagte der ukrainische Präsident:

"Mit jedem Tag, an dem sich russische Truppen auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporoschje und in den angrenzenden Gebieten aufhalten, steigt die Strahlengefahr für Europa so stark an, wie es selbst in den Spitzenzeiten der Konfrontation während des Kalten Krieges nicht der Fall war.

Ukrainische Diplomaten und Vertreter von Partnerstaaten werden alles tun, um sicherzustellen, dass die neuen Sanktionen gegen Russland notwendigerweise die russische Atomindustrie blockieren.

Und absolut alle Beamten des terroristischen Staates sowie diejenigen, die ihnen bei dieser Erpressung mit dem Atomkraftwerk helfen, müssen vor ein internationales Gericht gestellt werden.

Jeder russische Soldat, der entweder auf das Kraftwerk schießt oder unter dem Deckmantel des Kraftwerks schießt, muss verstehen, dass er zu einem besonderen Ziel für unseren Geheimdienst und unsere Armee wird."

Quelle: RT DE