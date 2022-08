Russland hofft auf Objektivität der IAEA-Mission

Die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat die Abreise der IAEA-Mission zum Kernkraftwerk von Saporoschje aus Wien bestätigt. Die Ankunft der Mission werde in den kommenden Tagen erwartet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Sendung des Fernsehkanals Rossija-24 sagte Sacharowa: "Wir erwarten eine effektive und qualifizierte, professionelle Arbeit der Inspektion, die bereits aus Wien abgereist ist und erwartungsgemäß in den nächsten Tagen am Ziel eintreffen wird."

Sacharowa betonte wiederholt Moskaus Bereitschaft, die Mission zu unterstützen und erklärte, dass die Untersuchung der Inspektion objektiv sein müsse und nicht politisch gefärbt sein dürfe:

"Unsere politische Position besteht darin, die Durchführung dieser Mission auf möglichst vielen Ebenen zu unterstützen, darunter politisch, durch diplomatische Arbeit, durch Arbeit auf internationalen Foren. Und die Untersuchungsergebnisse dieser Mission sollen von niemandem vorgesagt werden, sie sollen keine politische Färbung haben, sie sollen objektiv sein."

Quelle: RT DE