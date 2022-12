"Für eine wirklich demokratische Weltordnung": Putin und Xi bekräftigen strategische Zusammenarbeit

Am Freitag haben Gespräche zwischen dem Präsidenten Russlands und dem Staatschef Chinas stattgefunden. Angesichts der komplizierten internationalen Lage bekräftigten die Politiker ihre strategische Zusammenarbeit. Zudem lud Wladimir Putin Xi Jinping nach Moskau ein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Freitag hat das traditionelle Treffen per Videoschalte zwischen dem Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, und dem Staatschef der Volksrepublik China, Xi Jinping, stattgefunden. Das Video des Gesprächs ist auf der Website des Kremls veröffentlicht. Auf dem Treffen sagte der Präsident Russlands Wladimir Putin, dass die russisch-chinesische strategische Partnerschaft viele Aspekte habe, wobei die militärische Zusammenarbeit eine Schlüsselrolle spiele. Die beiden Nationen teilten die Vision einer gerechteren zukünftigen Welt, sagte der Staatschef Russlands.

Außerdem begrüßte der russische Präsident die aktive Entwicklung der politischen, wirtschaftlichen, humanitären und sonstigen Beziehungen zu China. Die militärische Zusammenarbeit der Länder sei besonders wichtig und fördere die Sicherheit der beiden Nationen sowie die Stabilität in wichtigen Regionen der Welt. Er sagte, dass die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Peking dazu beitrage, "eine gerechte Weltordnung auf der Grundlage des internationalen Rechts" zu schaffen.

Putin stellte fest, dass er und sein chinesischer Amtskollege in Bezug auf die Ursachen, den Verlauf und die Logik der fortschreitenden Transformation der globalen geopolitischen Landschaft einer Meinung seinen. Er fügte hinzu:

"Angesichts des beispiellosen Drucks und der Provokationen des Westens verteidigen wir unsere Grundhaltungen und verteidigen nicht nur unsere eigenen Interessen, sondern auch die all jener, die für eine wirklich demokratische Weltordnung und das Recht der Länder, ihr eigenes Schicksal frei zu bestimmen, eintreten."

Xi Jinping stimmte zu, dass die Lage auf der internationalen Bühne kompliziert sei und bekräftigte in diesem Zusammenhang die Absicht, die Zusammenarbeit mit Russland auszubauen:

"Wir sind bereit, die strategische Zusammenarbeit mit Russland zu intensivieren, einander Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und globale Partner zu sein, zum Wohle der Völker unserer Länder und im Interesse der Stabilität in der Welt."

Zudem hat Wladimir Putin den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping im Frühling zu einem Staatsbesuch nach Moskau eingeladen. Dies werde der ganzen Welt die Stärke der russisch-chinesischen Beziehungen in Kernfragen demonstrieren und zum wichtigsten politischen Ereignis des Jahres in den bilateralen Beziehungen, so Putin."

Quelle: RT DE