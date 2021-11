Frontex-Chef: Illegale Migration steigt in der EU um 70 Prozent!

Während der weltfremde „Ampel“-Koalitionsvertrag von einer „vielfältigen Einwanderungsgesellschaft“ schwärmt, gerät die illegale Migration außer Kontrolle: Laut dem Chef der europäischen Grenzschutz-Agentur Frontex, Fabrice Leggeri, nahm die illegale Zuwanderung in die EU in diesem Jahr um fast 70 Prozent zu. Dies berichtet die AfD unter Berufung auf einen Bericht in der "Welt".

Weiter berichtet die AfD: Auf der zentralen Mittelmeerroute verdoppelten sich die Zahlen sogar, warnt der Franzose. Und wie reagiert das EU-Parlament? Es versucht, 90 Millionen Euro aus dem Frontex-Büro zurückzuhalten und denunziert die Arbeit der Agentur als vermeintliche Gefahr für unsere Grundrechte. Diese Verleugnung der Realität muss endlich enden! Wir brauchen geschützte Grenzen – in der EU und in Deutschland. Frontex sowie die nationalen Regierungen und nicht zuletzt die Regierung Polens müssen dabei unterstützt werden, diesen Grenzschutz zu gewährleisten. Gleichzeitig muss Deutschland seine finanziellen Migrations-Anreize drastisch reduzieren, um den stärksten Migrations-Magret endlich abzuschalten! Welt.de: „Illegale Migrationsströme in die EU nehmen zu – 2021 um fast 70 Prozent.“ Quelle: AfD Deutschland