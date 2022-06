Russlands Luftfahrtbehörde verlängert Start- und Landeverbot für elf Flughäfen in Zentral- und Südrussland

Bereits zum 17. Mal in Folge hat die russische Zivilluftfahrtbehörde am Samstag die am 24. Februar verhängte Einschränkung für den Betrieb von elf Airports in Zentral- und Südrussland verlängert. Die Sicherheitsvorkehrung, die vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges die Sicherheit des Flugverkehrs gewährleisten soll, bleibt nun bis zum 12. Juni in Kraft. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Betroffen sind die Flughäfen von Anapa, Belgorod, Brjansk, Elista, Gelendschik, Krasnodar, Kursk, Lipezk, Rostow am Don, Simferopol und Woronesch. Reisenden wird empfohlen, auf andere Routen – zum Beispiel über Moskau oder Sotschi – auszuweichen." Quelle: RT DE