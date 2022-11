Bericht: Mindestens 300 von Großbritannien ausgebildete ukrainische Kämpfer treffen in Saporoschje ein

Etwa 300 in Großbritannien ausgebildete ukrainische Kämpfer sind kürzlich in der Stadt Saporoschje eingetroffen. Sie sollen erneut versuchen, das Kernkraftwerk Saporoschje zu erobern, erklärte Wladimir Rogow, Vorsitzender der Bewegung "Wir sind mit Russland", am Mittwoch gegenüber dem Fernsehsender Swesda. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ich habe bereits gesagt, dass mehr als 450 Personen, die zu den Spezialkräften der sogenannten Elite der ukrainischen Armee gehören, in der Nähe von Wolnoandrejewka (ein Ort im Gebiet Saporoschje, Anm. d. Red.) ausgebildet wurden. Zu ihnen gesellten sich fast 300 Neuankömmlinge, und sie alle bereiten sich derzeit ständig darauf vor, den Dnepr zu überqueren, Fuß zu fassen und eine große Industrieanlage zu erobern. [...] Wir beobachten also mindestens 700 Personen, die genau darauf trainiert sind, ein Atomkraftwerk zu stürmen und zu erobern", sagte er. Rogow ergänzte, dass die Einheiten der ukrainischen Streitkräfte, die das Kernkraftwerk Saporoschje beschießen, in letzter Zeit etwa 500 Granaten für US-Haubitzen vom Typ M777 und mehrere hundert Granaten für HIMARS-Mehrfachraketenwerfer (MLRS) erhalten hätten. Zuvor hatte Rogow bereits erklärt, dass die Ukraine mehr als 450 Angehörige der Spezialeinheiten in die Region Saporoschje verlegt habe, die an Kampfhandlungen teilnehmen sollen. Wie er betonte, zeigten diese Aktionen, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre Pläne, das Kernkraftwerk Saporoschje in Beschlag zu nehmen, nicht aufgegeben hätten." Quelle: RT DE