Zwei polnische Söldner, die als Mitglieder der sogenannten Internationalen Legion aufseiten der ukrainischen Streitkräfte gekämpft haben, sind in der Ukraine getötet worden, berichtet Mateusz Lachowski, Journalist bei Polsat News, auf Twitter. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Lachowski weiter: "Zwei Polen, Janusz Scheremet, alias 'Kosak', und sein Kollege Krzysztof von der Internationalen Legion, sind gestern an der Front gefallen."

Dwóch Polaków: Janusz Szeremeta, ps. „Kozak”, i jego kolega Krzysztof z Legionu Międzynarodowego, poległo wczoraj na froncie. Cześć ich Pamięci! pic.twitter.com/hHa6lvjJj9 — Mateusz Lachowski (@LachowskiMateus) December 5, 2022





Die Präsenz polnischer Söldner, die aufseiten des Kiewer Regimes kämpfen, wird vom russischen Militär wiederholt gemeldet. So berichtete das russische Verteidigungsministerium Ende November die Tötung von bis zu 200 polnischen Kämpfern in Welikije Hutora im Gebiet Charkow und von über 100 Söldnern der Internationalen Legion in der Volksrepublik Donezk. Im gleichen Zeitraum sprach die Volksmiliz der Volksrepublik Lugansk unter Berufung auf nachrichtendienstliche Daten und abgehörte Funksprüche von kolossalen Verlusten unter den polnischen Soldaten bei Kremennaja, Lissitschansk, Swatowo und an anderen Frontabschnitten."

Quelle: RT DE