Russisch-Orthodoxe Kirche sammelt mehr als 2.700 Tonnen humanitäre Hilfe

Die Russisch-Orthodoxe Kirche hat während des Konflikts in der Ukraine mehr als 2.700 Tonnen humanitäre Hilfe gesammelt, von denen mehr als 1.600 Tonnen bereits an die Diözesen in der Ukraine und im Donbass geschickt wurden. Diese Zahlen wurden am Dienstag von Wassili Rulinski, dem Sprecher der Synodalabteilung für Wohltätigkeit des Moskauer Patriarchats, bekannt gegeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "In Russland hat die Kirche mehr als 2.700 Tonnen an humanitärer Hilfe gesammelt, gekauft und übergeben, darunter sowohl an Flüchtlinge als auch betroffene Zivilisten. Von dieser Menge wurden mehr als 1.630 Tonnen an Diözesen in Konfliktgebieten geschickt." Insbesondere die Diözesen Donezk, Lugansk, Gorlowka, Sewerodonezk, Charkow, Cherson, Saporoschje und Berdjansk haben humanitäre Hilfe erhalten." Quelle: RT DE