Australien: Corona-Wahn von seiner besten Seite

Seit dem ersten Auftreten von Covid-19 hat Australien einen unglaublichen Eifer bei der Eindämmung des Virus an den Tag gelegt. Entschlossen, ihre wenig überraschend erfolglose ZeroCovid-Politik zu verwirklichen, hat die Regierung nicht gezögert, ihre Bevölkerung allen möglichen drastischen und wenig verständlichen Maßnahmen zu unterwerfen und in vielen Bundesstaaten und Städten des Landes wie Melbourne endlose Abriegelungen und ausgedehnte Ausgangssperren zu verhängen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "MPI".

Weiter berichtet das Magazin: "Unterstützt werden diese Maßnahmen von einer Polizei, die wenig Flexibilität und viel Härte gegenüber Bürgern zeigt, wenn diese auch nur geringfügig von den Lockdown-Vorschriften abweichen. Das Land, das immer noch von seiner berühmten ZC-Politik angetrieben wird, führt eine umfangreiche Impfkampagne durch, wobei es überraschend hinter anderen Ländern zurückbleibt, da bisher nur etwa 22 % der Bevölkerung geimpft wurden. Die Regierung ist jedoch entschlossen, noch einen Gang höher zu schalten und hat zuletzt angekündigt, dass nächste Woche 24 000 Kinder in einem Stadion geimpft werden sollen, ohne dass die Eltern dabei anwesend sein dürfen. Dies ist nicht das erste Mal, dass Australien Drohungen oder Gewalt anwendet, um Impfungen zu erzwingen. Im Jahr 2015 sorgte das Land für internationale Schlagzeilen, nachdem Premierminister Tony Abbott die Rede „no jab, no pay“ gehalten hatte. Einigen Eltern, die ihre Kinder aus medizinischen oder religiösen Gründen nicht impfen ließen, insbesondere im Falle der Masern-Mumps-Röteln-Impfung, wurde die Familienbeihilfe entzogen." Datenbasis: MPI Quelle: Unser Mitteleuropa