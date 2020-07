Soros unterliegt beim Obersten Gerichtshof: Seine ausländischen NGOs haben keine US-Privilegien

Die Entscheidung fiel 5–3 aus, wobei allen konservativen Richter dafür und alle liberalen Richtern dagegen stimmten; lediglich Kagan enthielt sich der Stimme, weil er selber Verbindungen zu Soros-Organisationen unterhält. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf ein Urteil des Supreme Court.

Weiter schreibt das Magazin: "Supreme Court just brought the hammer down on Soros. Open Society's foreign affiliates do not have First Amendment rights or any constitutional rights."

Der Kernsatz der Entscheidung, vorgetragen von Richter Brett Kavanaugh: “In sum, plaintiffs’ foreign affiliates are foreign organizations, and foreign organizations operating abroad possess no rights under the US Constitution.”

(„Bei den ausländischen Tochtergesellschaften der Klägerseite handelt es sich um ausländische Organisationen, und ausländische Organisationen, die im Ausland tätig sind, besitzen keine Rechte gemäß der US-Verfassung.“)

Quelle: Unser Mitteleuropa