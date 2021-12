Australischer Abgeordneter Craig Kelly: Panik bei Klima und Covid ist Taktik

Der unabhängige australische Abgeordnete Kelly sagte bzgl. Klima- und Covid-Politik auf Sky News: „Sie säen absichtlich Panik in der Gesellschaft, in der Hoffnung, dass die Menschen ihre Freiheiten aufgeben und die Politiker die Souveränität ihres Landes an machtgierige UN-Bürokraten abgeben.“ Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, und WHO-Chef Tedros benannte er als treibende Kräfte.

„Wir sollten nicht über den Great Reset lachen. Wir haben es mit einer der größten Bedrohungen für unsere Freiheiten und unsere Demokratie zu tun“, sagte der unabhängige australische Parlamentsabgeordnete Craig Kelly am 9. Mai 2021 im britischen Fernsehsender Sky News. Laut Kelly werde bei der Pandemie die gleiche „Taktik“ angewandt wie bei der „Angst vor der globalen Erwärmung“. Kelly wörtlich: „Sie säen absichtlich Panik in der Gesellschaft, in der Hoffnung, dass die Menschen ihre Freiheiten aufgeben und die Politiker die Souveränität ihres Landes an machtgierige UN-Bürokraten abgeben.“ Wir müssen die Dinge beim Namen nennen, betonte Kelly und benannte u.a. Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, und WHO-Chef Tedros als treibende Kräfte. Der Great Reset sei keine Verschwörungstheorie, ergänzte Sky News-Moderator Cory Bernardi. „Es steht alles auf ihrer eigenen Website.“ Quelle: Kla.TV