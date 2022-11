Medwedew: "Russland braucht keine ausländischen Gebiete"

Mit dem Ukraine-Konflikt zielt Moskau nicht auf fremde Territorien ab", schrieb der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew auf Telegram. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Land kämpft gegen diejenigen, die es hassen, seine Sprache und seinen Glauben verbieten und seine Werte abschaffen wollen, so Medwedew. Er gratulierte der Bevölkerung zum Tag der Einheit, der in Russland am 4. November gefeiert wird.



Der Politiker erklärte: "Russland ist ein großes und reiches Land. Wir brauchen die Gebiete anderer Länder nicht, wir haben von allem genug. Aber es gibt auch unser Land, das uns heilig ist, in dem unsere Vorfahren lebten und in dem unser Volk heute lebt. Und das werden wir nicht preisgeben. Wir verteidigen unser Volk. Wir kämpfen für unser Volk, für unser Land und für unsere tausendjährige Geschichte."

