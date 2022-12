Moskau: Gespräche über Sicherheitsgarantien werden nicht stattfinden, solange NATO-Ausbilder in der Ukraine bleiben

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "Solange die Versorgung des Selenskij-Regimes mit Waffen und Finanzmitteln nicht aufhört, die Truppen/Söldner/Ausbilder der USA und der NATO nicht abgezogen werden und die von uns definierten Gegebenheiten vor Ort nicht anerkannt werden, ist es verfrüht, ernsthafte Gespräche über Sicherheitsgarantien für die Ukraine und den euro-atlantischen Raum aufzunehmen. Die US-amerikanische Seite ist nun am Zug."

Der Diplomat erinnerte daran, dass Moskau vor einem Jahr "einen ehrlichen Verhandlungsversuch unternommen hat, indem es zwei Entwürfe rechtsverbindlicher Dokumente" über Sicherheitsgarantien mit den USA und der NATO auf den Tisch legte. Er stellte fest, dass die Russische Föderation als Antwort, abgesehen von peripheren Plots, ein kategorisches, arrogantes 'Nein' zu hören bekam. Dartschijew fügte hinzu:

"Wie sich jetzt herausstellt, wurden die ukrainischen Truppen unter dem Deckmantel wohlklingender Versicherungen, dass es keine aggressiven Absichten des Westens gebe und man sich an die Minsker Vereinbarungen halte, wieder aufgerüstet und die Kräfte wurden konzentriert, um den Donbass einzunehmen und zu zerstören. Die militärische Sonderoperation war eine erzwungene Maßnahme, die das Szenario eines De-facto-Völkermords an Russen in den ehemaligen ukrainischen Gebieten vereitelte."

"Unter diesen Bedingungen haben wir kein Vertrauen in die Vereinigten Staaten und den kollektiven Westen. "

Quelle: RT DE