Das Leben in Ungarn ist viel billiger als in den meisten EU-Ländern

Ungarn ist eines der Länder mit den niedrigsten Preisen: Alle Waren und Dienstleistungen sind billiger als die Durchschnittspreise in der Europäischen Union! Das zeigen die Daten von Eurostat zum Vergleich der Mitgliedstaaten für das letzte Jahr. Nach Angaben des statistischen Amtes der EU zahlen die Menschen in Irland, Luxemburg und Dänemark am meisten, mit Preisen, die 60–80% über dem EU-Durchschnitt liegen. Im Gegensatz dazu liegen die Preise in Bulgarien, Polen und Rumänien bei nur 37–42 % des EU-Durchschnitts. Darüber berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "So hat Ungarn mit 47,5 Prozent des EU-Durchschnitts im Jahr 2020 die sechstniedrigsten Wohnkosten unter den 27 Ländern. Ungarn hat im Vergleich zu anderen Ländern die niedrigsten Kosten für Unterhaltung und kulturelle Dienstleistungen. Erholung ist 39,7 % billiger als im EU-Durchschnitt. Viele Waren und Dienstleistungen sind auf dem zweit- oder drittniedrigsten Preisniveau in der EU erhältlich. Dazu gehören Kleidung, persönlicher Transport, Restaurant- und Hoteldienstleistungen, Alkohol und Tabak. Auch die Kosten für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen sind mit 43,8 % deutlich niedriger. Obwohl unsere Ausgaben deutlich unter denen der 27 Mitgliedsstaaten liegen, ist das niedrige Preisniveau in vielen Bereichen nahe am EU-Durchschnitt. Für Telekommunikationsdienste, d.h. Telefon, Internet und Post, liegt der Durchschnittspreis bei 88,8 % des EU-Durchschnitts. Obwohl unser Land das viertniedrigste Preisniveau für Lebensmittel hat, beträgt es mehr als achtzig Prozent des EU-Durchschnitts. Allerdings sind nur in Bulgarien und Rumänien die meisten Waren und Dienstleistungen auf einem niedrigeren Preisniveau als in der EU erhältlich. In Ungarn sind Erholung, Essen, Wohnen, Möbel und Kleidung erschwinglicher als in den Nachbarländern. Öffentliche Verkehrsmittel und Kommunikationsdienste sind im regionalen Vergleich teurer. Die größten Unterschiede im Preisniveau zwischen den EU-Ländern gibt es bei den wohnungsbezogenen Kosten. Während wir weniger als die Hälfte des EU-Durchschnitts für diese Kosten ausgeben, sind sie in den nordischen Ländern siebzig bis achtzig Prozent höher als im EU-Durchschnitt. Preisniveau in Ungarn im Vergleich zum EU-Durchschnitt im Jahr 2020 (EU = 100%) Lebensmittel 80,2%



Kleidung 76,6%



Wohnkosten (Miete) 47,5%



Möbel 75,7%



Private Verkehrsmittel 81,7%



Öffentliche Verkehrsmittel 65,7%



Telekommunikation (Telefon, Internet, Post) 88,8%



Freizeit, Kultur 61,3%



Hotels, Restaurants 56,2%



Alkohol, Tabak 69,4% Datenbasis: Magyar Nemzet Quelle: Unser Mitteleuropa