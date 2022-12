Russisches Militär tötet mehr als 70 ukrainische Soldaten an den Frontabschnitten bei Kupjansk und Krasny Liman

An den Frontabschnitten bei Kupjansk und Krasny Liman kamen durch russische Angriffe an einem Tag mehr als 70 ukrainische Soldaten ums Leben. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei Kupjansk sei der ukrainische Versuch, russische Truppen in Richtung der Siedlung Sofijewka in der Volksrepublik Lugansk anzugreifen, durch Präventivfeuer mit Artillerie sowie Luftangriffe vereitelt worden. Bis zu 35 ukrainische Soldaten seien getötet, ein gepanzertes Kampffahrzeug und drei Pickups zerstört worden. Laut der Behörde habe das russische Militär bei Krasny Liman einen ukrainischen Gegenangriff in Richtung der Siedlungen Ploschtschanka, Golikowo und Kremennaja vereitelt. Kiew verlor dabei mehr als 40 Soldaten, einen Schützenpanzer und drei gepanzerte Fahrzeuge." Quelle: RT DE