Ukrainische Truppen verlieren binnen 24 Stunden mehr als 20 Soldaten in der Donezker Volksrepublik

Die ukrainischen Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden mehr als 20 Soldaten in der Donezker Volksrepublik (DVR) verloren. Dies berichtet die DVR-Volksmiliz in einer Erklärung auf ihrem Telegram-Kanal. Außerdem seien zwei Panzer und vier Fahrzeuge zerstört worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ukrainische Streitkräfte verlieren binnen 24 Stunden bis zu 65 Soldaten in der Volksrepublik Lugansk In den vergangenen 24 Stunden haben die ukrainischen Truppen bei Kämpfen auf dem Gebiet der Volksrepublik Lugansk (LVR) etwa 65 Soldaten verloren. Dies meldet die Volksmiliz der LVR auf ihrem Telegram-Kanal. Außerdem seien zwei Panzer, drei gepanzerte Mannschaftstransporter, eine Artillerieeinheit und 17 Spezialfahrzeuge zerstört worden." Quelle: RT DE