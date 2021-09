Norwegen beendet Corona-Beschränkungen: "Werden jetzt zu einem normalen Alltag zurückkehren"

Nach Dänemark wird nun auch Norwegen das Corona-Regime beenden. Am Samstag um 16 Uhr werden die meisten Beschränkungen aufgehoben. "Jetzt werden wir zu einem normalen Alltag zurückkehren", erklärte Ministerpräsidentin Solberg. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Samstag, dem 25.09. um 16 Uhr nachmittags enden in Norwegen die Corona-Beschränkungen. Die scheidende Ministerpräsidentin Erna Solberg erklärte auf einer Pressekonferenz: "Jetzt werden wir zu einem normalen Alltag zurückkehren."

Die Zahl der schweren Fälle in den Kliniken sei zurückgegangen, und große Teile der Bevölkerung seien geimpft. Nach Angaben des Norwegischen Instituts für öffentliche Gesundheit (NIPH) sind 76 Prozent der Norweger mindestens einmal, 67 Prozent vollständig gegen COVID-19 geimpft.

Es entfallen Abstandsregeln und Teilnehmerbegrenzungen für Veranstaltungen; einzig die Quarantäne bleibe erhalten.

Vor wenigen Tagen erst hatte der stellvertretende Direktor des NIPH, Geir Bukholm, in einem Interview erklärt: "Wir sind jetzt in einer neuen Phase, in der wir das Coronavirus als eine von mehreren Atemwegserkrankungen mit jahreszeitlichen Änderungen betrachten."

Mit der Aufhebung verstärkt Norwegen die Gruppe der skandinavischen Länder, die inzwischen ohne Restriktionen leben. Schweden hatte die meisten Maßnahmen nie eingeführt, und Dänemark hat die Corona-Begrenzungen vor einem Monat aufgehoben."





Quelle: RT DE