Ukrainische Streitkräfte beschießen erneut zivile Ziele im russischen Gebiet Kursk

Die ukrainischen Streitkräfte sollen die Siedlungen an der Grenze des russischen Gebiets Kursk beschossen haben. Dies teilte der Gouverneur des Gebiets, Roman Starowoit, am Dienstag in seinem Telegramkanal mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Siedlung Gujewo seien ein Wohnhaus und eine Scheune beschädigt worden. In der Ortschaft Gontscharowka seien die Dächer und Fassaden mehrerer Häuser demoliert worden.

Starowoit versprach, den Bewohnern so schnell wie möglich zu helfen. Auf den Fotos, die der Gouverneur des Gebiets veröffentlichte, sind die Schäden zu sehen." Quelle: RT DE