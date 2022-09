Vom 5. bis zum 9. September fand im schweizerischen Genf ein Treffen der Vertragsstaaten des Übereinkommens über biologische Waffen statt. Auf Forderung Russlands wurden die Verstöße der USA und der Ukraine gegen die Artikel I und IV des Übereinkommens auf die Tagesordnung gesetzt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die USA hätten zugegeben, dass sie in der Ukraine biologische Forschung an Bürgern aus sozial schwachen Verhältnissen und an Patienten psychiatrischer Kliniken durchgeführt haben, erklärte der Chef der russischen Streitkräfte für Strahlen-, Chemie- und biologische Verteidigung, Igor Kirillow, am Montag. Wobei die Weitergabe von Proben pathogener Biomaterialien an die USA nach Angaben der US-Delegation "nicht häufig vorgekommen sind".

Gleichzeitig liegen Moskau Dokumente vor, die belegen, dass die Ukraine versucht habe, die Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Defense Threat Reduction Agency (DTRA) zu beenden, "doch die US-Regierung drängte sie Kiew weiterhin auf", erklärte Kirillow."

Quelle: RT DE