Putin: "Sie missbrauchen die Menschen als lebendigen Schild"

Nationalisten und Neonazis in der Ukraine pferchen Menschen nach Worten von Wladimir Putin in mittlere Etagen von Wohnhäusern zusammen, während in unteren Stockwerken und auf dem Dach Waffen in Stellung gebracht würden. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter schreiben sie in ihrem Telegram-Kanal folgendes: "„Sie missbrauchen die Menschen als lebendigen Schild. In den Erdgeschossen von Gebäuden in Sewerodonezk, Lissitschansk und anderen Städten im Donbass werden sogar schwere Waffen, darunter Geschütze und Panzer, in Stellung gebracht. Auf Dächern beziehen Maschinengewehr- und Scharfschützen ihre Positionen“, sagte Putin in einer Online-Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Moskau. " Quelle: SNA News (Deutschland)