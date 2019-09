Trump bestätigt Tötung von Bin-Laden-Sohn Hamza

US-Präsident Donald Trump hat die Liquidierung des Sohnes des Al-Qaida*-Gründers Osama bin Laden, Hamza bin Laden, bestätigt. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Hamza bin Laden, der oberste Al-Qaida-Führer und Sohn von Osama Bin Laden, wurde bei einem US-geführten Anti-Terror-Einsatz in der Region Afghanistan/Pakistan getötet“, heißt es in einer am Samstag in Washington veröffentlichten Erklärung des US-amerikanischen Präsidenten.

Der Tod von Hamza bin Laden stelle nicht nur aus symbolischen Gründen einen Rückschlag für die Al-Qaida dar, sondernso Trump.

Wie Trump erläuterte, sei Hamza bin Laden für die Planung und Arbeit mit anderen Terrorgruppierungen zuständig gewesen.

Ende Juli hatte der TV-Sender NBC unter Verweis auf drei US-Beamte bereits berichtet, dass der Sohn des Al-Qaida-Anführers Osama bin Laden, Hamza bin Laden, tot sei. Damals hatte Washington diese Meldung nicht bestätigt.

Ende Februar hatte das US-Außenministerium eine Belohnung in Höhe von bis zu einer Million US-Dollar (900.000 Euro) für Informationen über den Aufenthaltsort von Hamza bin Laden angekündigt. Zuvor hatten die USA Hamza bin Laden wegen terroristischer Aktivitäten auf die Sanktionsliste gesetzt.

Laut dem US-Außenministerium war Hamza seit August 2015 Al-Qaida-Mitglied gewesen. Zudem hätte er seine Anhänger zu Angriffen auf die Hauptstädte der westlichen Länder aufgerufen."

Quelle: Sputnik (Deutschland)