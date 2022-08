Stellvertretender Befehlshaber der DVR kommentiert laufende Offensive

Weiter berichtet RT DE: "Westlich von Donezk laufe nach dem Durchbruch der ukrainischen Verteidigungslinie in der Siedlung Peski der Sturm auf die Städte Marjinka und Krasnogorowka. Im Norden der DVR werde indessen in den Städten Artjomowsk (ukr. Bachmut) und Soledar gekämpft. Die für den ukrainischen befestigten Raum namensgebende Stadt Awdejewka soll dagegen Basurin zufolge eingeschlossen werden:

"Nach Awdejewka kommt niemand herein und niemand hat eine Absicht, es zu tun. Die Stadt wird eingekreist werden, denn unsere Kräfte stoßen nördlich dieser Siedlung vor, um die ukrainischen Militärs, die in der Stadt bleiben, einzukreisen. Sie werden in Gefangenschaft kommen oder fallen, die Wahl liegt bei ihnen."