Deutschland hätte grundsätzlich nichts dagegen, den USA bei der Lieferung von Patriot-Raketenabwehrsystemen an die Ukraine zu folgen, aber derzeit verfüge das Land über keine Systeme, die es nach Kiew schicken kann. Dies erklärte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, während der Pressekonferenz in Berlin, meldet die Agentur TASS. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach den drei in Polen stationierten Patriots stünden Deutschland derzeit keine weiteren Systeme dieser Art zur Verfügung, so Hebestreit.

Zuvor hatte CNN unter Berufung auf Informanten berichtet, dass Washington Pläne zur Lieferung von Patriot-Systemen an die Ukraine ausarbeite.

Wie soeben bekannt wurde, bestätigte Außenminister Anthony Blinken am Rande des Besuchs von Wladimir Selenskij in den USA die Lieferung des Patriot-Systems an die Ukraine. Laut der Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärte Blinken heute:

"Die USA stellen zusätzliche 1,85 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe zur Verfügung, die auch die erste Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen umfasst."

Quelle: RT DE