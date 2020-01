Boeing-Absturz bei Teheran: Kanada geht von Abschuss durch Iran aus

Nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine nahe der iranischen Hauptstadt Teheran geht die kanadische Regierung davon aus, dass das Flugzeug von der iranischen Luftabwehr abgeschossen wurde.

Man habe Informationen, die darauf hindeuteten, dass die Boeing 737 von einer iranischen Boden-Luft-Rakete getroffen worden sei, sagte Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau am Donnerstag in einer TV-Ansprache.



Zuvor hatte bereits der US-Fernsehsender CBS News unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, US-Regierungsvertreter gingen davon aus, dass die Boeing 737 versehentlich mit einer Rakete abgeschossen worden sein könnte. Es habe sich sehr wahrscheinlich um ein Versehen der iranischen Luftabwehr gehandelt. Signale eines Raketenabwehrsystems seien empfangen worden. US-Satelliten hätten auch zwei Abschüsse von Boden-Luft-Raketen nachgewiesen, die kurz vor dem Flugzeugabsturz erfolgt seien.

Bei dem Flugzeugabsturz der Boeing 737 nahe der Stadt Parand in der Provinz Teheran kurz nach dem Start vom Teheraner Imam-Chomeini-Flughafen waren am Mittwoch 176 Menschen ums Leben gekommen, darunter 63 Kanadier. Die Maschine war auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Quelle: dts Nachrichtenagentur