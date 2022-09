Russischer MMA-Kämpfer zum Militärdienst einberufen

Der russische Boxer und MMA-Kämpfer Wladimir Mineew hat einen Bescheid des Einberufungsamtes mit der Mitteilung erhalten, dass er zum Militärdienst verpflichtet sei. Das berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti am 25. September. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Sportler, dessen Bruder bei der russischen Militäroperation in der Ukraine gefallen war, sagte:

"Ich werde nicht vor der Wehrpflicht davonlaufen. Ich nehme die Vorladung an und gehe zum Einberufungsamt, und dann wird alles so sein, wie es das Mutterland entscheidet. Ich gehöre zur ersten Kategorie, ich bin Fallschirmjäger – ich habe als Wehrpflichtiger und auch als Vertragsbediensteter gedient. Es gibt nicht mehr viele Fallschirmjäger, so verstehe ich das."

Quelle: RT DE