Medienbericht: Ukrainischer Gegenoffensivplan wurde gemeinsam mit Großbritannien und den USA entwickelt

Das Büro von Präsident Wladimir Selenskij soll die Gegenoffensive der Ukraine sehr eng mit dem Weißen Haus abgestimmt haben, außerdem soll die ukrainische Militärführung regelmäßig mit den US-Kollegen über militärische und nachrichtendienstliche Unterstützung gesprochen haben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies berichtete die US-Tageszeitung The New York Times am Dienstag.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, und der Chefberater von Selenskij, Andrei Jermak, sollen wiederholt über den Plan der ukrainischen Gegenoffensive gesprochen haben. Den ganzen August über sollen die Vereinigten Staaten Informationen über die Stationierung der russischen Truppen an die Ukraine übermittelt und die "Angriffsflächen" der russischen Armee hervorgehoben haben. Der US-amerikanische Geheimdienst habe auch angedeutet, dass es für Moskau schwierig sein würde, seine Truppen im Nordosten schnell zu verstärken oder Truppen aus dem Süden zu verlegen.

Anstelle einer großen Offensive habe das ukrainische Militär zwei vorgeschlagen: eine Offensive in Cherson und eine weitere in der Nähe von Charkow. Dieser Plan sei von Großbritannien und den Vereinigten Staaten gebilligt worden. Zudem habe sich dieser Plan stark auf US-Geheimdienste und Hightech-Waffen gestützt, so die Zeitung. "



Quelle: RT DE