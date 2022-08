Behörden von Melitopol berichten über ukrainischen Angriff auf Siedlung Mirny

Die Behörden der Stadt Melitopol im teilweise von Russland kontrollierten Gebiet Saporoschje haben über einen ukrainischen Angriff auf den Vorort Mirny berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie ein Sprecher der örtlichen Verwaltung der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti mitteilte, sei die Siedlung gegen 1 Uhr Ortszeit mit vermutlich HIMARS-Geschossen angegriffen worden.

"Der Gegner hatte es auf zivile Objekte abgesehen. Getroffen wurde ein verwahrlostes Werk. Es gab geringe Schäden an der zivilen Infrastruktur."

Dem Sprecher zufolge habe es weder Verletzte noch Todesopfer gegeben.

Ukrainische Medien sprachen dagegen von einem Schlag gegen ein Gebäude, in dem man das künftige Referendum über einen Beitritt des Gebiets Saporoschje zu Russland vorbereitet habe. Außerdem sei auf dem Gelände des Werks Awtozwetlit in Melitopol einer der größten russischen Militärstützpunkte in der Stadt zerstört worden."

Quelle: RT DE