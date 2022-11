IAEA: Südukrainisches AKW halbiert Kapazität eines der drei Reaktoren

Das Kernkraftwerk Südukraine am Ufer des Flusses Juschny Bug in der Stadt Juschnoukrainsk im ukrainischen Gebiet Nikolaew hat die Kapazität eines Reaktors halbiert, so die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA). Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Organisation hat das AKW den Anschluss an eine Leitung mit einer Leistung von 750 Kilowatt pro Stunde verloren. Hierbei handele es sich um "eine von drei Leitungen, die das Kraftwerk zur Einspeisung ins Netz nutzt". Dies habe zu einer 50-prozentigen Reduzierung der Kapazität eines der drei in Betrieb befindlichen Reaktoren geführt, so die IAEA in einer Mitteilung. Angaben zu den Gründen für die Unterbrechung des Netzanschlusses am AKW machte die Behörde allerdings nicht." Quelle: RT DE