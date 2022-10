Israels Verteidigungsminister schließt Waffenlieferungen an Ukraine aus

Trotz Berichten über angebliche russische Angriffe mit iranischen Drohnen auf die Ukraine hat der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz Waffenlieferungen an die ukrainische Armee vorerst weiterhin ausgeschlossen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dem Radiosender Kol Chai sagte er am Dienstagabend: "Ich möchte deutlich machen, dass wir der Ukraine keine Waffen verkaufen."

Man leiste nur medizinische und humanitäre Hilfe. Dies werde auch so bleiben. Dabei stellte Ganz klar, er sei der Verteidigungsminister und daher für den Export israelischer Waffen zuständig.

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba hatte am Dienstag angekündigt, Israel um Luftabwehrsysteme bitten zu wollen. Der israelische Diaspora-Minister Nachman Schai forderte seinerseits nach den Berichten über angebliche iranische Waffenlieferungen an Russland, Israel müsse die Ukraine ebenfalls mit Waffen versorgen. Ein Militärexperte der israelischen Zeitung Jediot Achronot schrieb am Mittwoch, Israel werde der Ukraine das Raketenabwehrsystem Iron Dome aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung stellen. Denkbar sei nur die Lieferung von Frühwarnsystemen."

Quelle: RT DE