Die russische Industrie bewältigt zunehmend die Herausforderungen durch die spezielle Militäroperation, erklärte der Ministerpräsident Michail Mischustin. Während der Sitzung des Koordinationsrats für Versorgung der Streitkräfte sagte er: "Vieles muss noch getan werden, unsere Industrie bewältigt allmählich die gegenwärtigen Herausforderungen und fängt die Situation ab." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Mischustin merkte an, dass die Lieferungen von Waffen, Militär- und Spezialtechnik an die Streitkräfte sowie die Versorgung der Soldaten mit individueller Ausrüstung bereits sichergestellt seien. Dies seien die ersten Ergebnisse, die Industrie müsse aber in diesem Sinne weiter arbeiten, so Mischustin."

Quelle: RT DE