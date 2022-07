Russland verhängt Sanktionen gegen Neuseeland: Einreiseverbot für weitere 32 Beamte, Militärs und Journalisten

Russlands Außenministerium hat weitere Sanktionen gegen Neuseeland bekannt gegeben. Betroffen sind 32 Beamte, Amtsträger, Militärs und Journalisten, die nach Darstellung der diplomatischen Behörde zum Russenhass in Neuseeland beigetragen haben sollen. In der entsprechenden Mitteilung steht, dass diesen Personen die Einreise nach Russland fristlos untersagt sei. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei wird besonders unterstrichen, dass es sich um eine Gegenmaßnahme handele, nachdem die Regierung in Wellington mehrere russische Amtsträger und deren Familienmitglieder sowie Unternehmer und Medienschaffende mit Sanktionen belegt habe.

"Da die Regierung in Wellington auf ihren antirussischen Kurs nicht verzichten will und weitere Restriktionen hervorbringt, wird die Arbeit an der Aktualisierung der 'schwarzen Liste' weitergehen."

Auf der jüngst aktualisierten russischen Sanktionsliste stehen unter anderem der Vizeverteidigungsminister Mike Yardley, der Vizechef der Marine Shane Arndell, der Vizechef der Luftwaffe Ian Mower, der Bürgermeister von Auckland Phil Goff, der Bürgermeister von Wellington Andy Foster sowie namentlich mehrere Mitarbeiter der Zeitung New Zealand Herald."

Quelle: RT DE